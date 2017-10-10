В Пензе осужден грабитель, выпивший литр украденного вермута на лавочке у магазина Криминал

Пенза, 10 октября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года назначено молодому мужчине, который летним вечером открыто похитил литровую бутылку вермута из магазина на 1-м Онежском проезде в Пензе, после чего выпил спиртное на лавочке неподалеку. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Установлено, что 25 июля 2017 года мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел в магазин, где решил тайно похитить бутылку вермута. Он взял ее со стеллажа и спрятал за поясом брюк, однако на выходе был остановлен работником, попытавшимся пресечь его незаконные действия», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что, игнорируя требования сотрудника, злоумышленник с похищенным скрылся, причинив магазину ущерб на сумму 820 рублей.

«Алкогольный напиток мужчина, по его словам, выпил на лавочке у другого магазина. На следующий день он узнал, что разыскивается полицейскими, установившими его личность по записям камер видеонаблюдения. Тогда злоумышленник попросил знакомую возместить магазину стоимость похищенного и через три дня отправился писать явку с повинной», — отметила Светлана Артамонова.

Она уточнила, что приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.