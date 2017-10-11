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Вступил в силу приговор директору белинской «Пожсферы»

19:55 | 11.10.2017 | Криминал

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Пенза, 11 октября 2017. PenzaNews. Приговор, согласно которому директор созданной в городе Белинском Пензенской области компании «Пожсфера» Алексей Денисов признан виновным в девяти эпизодах мошенничества, вступил в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Вступил в силу приговор директору белинской «Пожсферы»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По делу установлено, что Алексей Денисов предложил генеральному директору зарегистрированного в Московской области ООО «Пожсфера» сотрудничество в сфере оказания услуг по проверке противопожарной безопасности объектов. С этой целью злоумышленнику была выдана доверенность на представление интересов организации. Однако он зарегистрировал в Белинском районе Пензенской области свою компанию с аналогичным названием», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что злоумышленник предлагал клиентам услуги от лица имеющей необходимые разрешительные документы московской организации, однако акт готовности объекта выдавал от имени своего юрлица, не обладающего соответствующей лицензией.

«Стоимость услуг по договору составляла 1 тыс. 300 рублей. Предприятия перечисляли деньги на счет зарегистрированной в Белинском районе организации «Пожсфера», — уточнила Светлана Артамонова.

По ее словам, полученный незаконным путем доход в размере около 12 тыс. рублей был возмещен мужчиной в ходе следствия.

«Алексею Денисову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год», — сообщила она.
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