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В Пензе мошенник обманул кафе, пообещав провести там банкет для чиновников

16:38 | 12.10.2017 | Криминал

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Пенза, 12 октября 2017. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту телефонного мошенничества, жертвой которого стала администратор расположенного в центре Пензы кафе, где якобы планировалось провести мероприятие для чиновников.

В Пензе мошенник обманул кафе, пообещав провести там банкет для чиновников

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, сотруднице заведения на рабочий телефон позвонил неизвестный, который выдал себя за представителя администрации города и попросил забронировать два столика в кафе для сотрудников мэрии.

«Незнакомец пояснил, что для них привезут элитную алкогольную продукцию, за которую необходимо перечислить деньги в сумме 43 тыс. рублей», — добавили в ведомстве.

В полиции пояснили, что спустя некоторое время мужчина перезвонил, чтобы уточнить детали бронирования и оплаты за спиртное.

«Следуя его указаниям, администратор перевела на счет абонентского номера сотовой озвученную сумму, однако алкогольная продукция получена не была, а телефоны незнакомца впоследствии оказались отключены», — сказали в УМВД.

В пресс-службе сообщили, что в настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
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