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В Пензе замерщик окон перечислил мошеннику более 35 тыс. рублей по пути в ГИБДД

14:05 | 14.10.2017 | Криминал

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Пенза, 14 октября 2017. PenzaNews. Пензенский замерщик окон перевел более 35 тыс. рублей мошеннику, который представился сотрудником ГИБДД. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе замерщик окон перечислил мошеннику более 35 тыс. рублей по пути в ГИБДД

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На его рабочий телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником ГИБДД, сказал, что в здании ведомства на улице Бакунина необходимо провести замеры 11 окон с целью дальнейшей их замены на пластиковые», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что, когда замерщик находился в пути, незнакомец позвонил ему снова и попросил приобрести две бутылки коньяка и столько же коробок конфет, а также пополнить счета пяти абонентских номеров мобильной связи.

«Следуя инструкциям неизвестного, мужчина перечислил 36 тыс. рублей», — добавили в управлении.

В пресс-службе ведомства уточнили, что сотрудники полиции выясняют личность мошенника.
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