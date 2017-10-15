Под Пензой нетрезвый мужчина поджег 130 тюков сена — МВД Криминал

Пенза, 15 октября 2017. PenzaNews. Полицейские установили причастность 33-летнего жителя Бессоновского района Пензенской области к поджогу 130 тюков сена на поле неподалеку от села Сосновка. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

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«Он признался в содеянном. Подозреваемый сказал, что преступление совершил, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Причины своего поступка злоумышленник объяснить не смог», — отметили в ведомстве, добавив, что злоумышленник не был знаком с сельчанином, заготовившим сено.

В полиции уточнили, что по факту умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказали в УМВД.

В пресс-службе сообщили, что ущерб, причиненный преступлением, оценивается более чем в 150 тыс. рублей.