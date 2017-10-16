Насильник задержан на юге России спустя 9 лет после нападения на девушку в Пензе — СКР Криминал

Пенза, 16 октября 2017. PenzaNews. Житель Пензы, который, по данным следствия, изнасиловал 16-летнюю девушку в 2008 году, задержан в Новороссийске, где он находился на заработках. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она добавила, что мужчина доставлен в Пензу для проведения следственных действий; уголовное дело, расследование которого было приостановлено в 2009 году, возобновлено.

«По данным следствия, вечером 2 ноября 2008 года несовершеннолетняя, находясь на территории Октябрьского района Пензы, возвращалась домой. По дороге она встретила двоих мужчин, один из которых — 1988 года рождения — открыто похитил ее мобильный телефон, а затем, высказывая угрозы, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и изнасилование. После этого второй мужчина открыто похитил у девушки золотые украшения и скрылся с места совершения преступления. Злоумышленник 1988 года рождения пошел провожать потерпевшую домой. Когда девушка увидела своего отца, она сказала об этом преступнику, в результате тот, испугавшись, незамедлительно скрылся», — пояснила собеседница агентства.

По словам Татьяны Махницкой, выйти на след злоумышленника помог отпечаток пальца, оставленный им на упаковке из-под презерватива, которая была изъята с места преступления.

«Осенью 2017 года в экспертное учреждение в очередной раз был направлен запрос на проверку обнаруженного на месте преступления отпечатка пальца по базе «АДИС-Папилон». В итоге была установлена принадлежность данного следа руки жителю Пензы», — сказала она.

Представитель следственного управления подчеркнула, что задержанный дал признательные показания, а также он опознан потерпевшей.

«Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила Татьяна Махницкая, добавив, что ему предъявлено обвинение.

Она отметила, что личность второго злоумышленника устанавливают сотрудники органов внутренних дел.