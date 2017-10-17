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В Подмосковье убит уроженец Пензенской области

16:14 | 17.10.2017 | Криминал

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Пенза, 17 октября 2017. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают человека, убившего уроженца Пензенской области 1973 года рождения, тело которого было обнаружено в металлическом вагончике на территории среднетоннажных контейнеров железнодорожной станции Ногинск Московской области в минувшее воскресенье, 15 октября.

В Подмосковье убит уроженец Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

В ведомстве уточнили, что на теле мужчины имеется колото-резаное ранение спины.

«В настоящее время устанавливается мотив убийства, лицо его совершившее, а также обстоятельства произошедшего», — добавили в пресс-службе.
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