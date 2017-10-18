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Мать студента ПГУ из Пачелмы наказана за мошенничество с соцстипендией

13:58 | 18.10.2017 | Криминал

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Пенза, 18 октября 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор 52-летней жительнице Пачелмы, которым ей назначено наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства условно с испытательным сроком 6 месяцев за мошенничество при получении социальных выплат.

Мать студента ПГУ из Пачелмы наказана за мошенничество с соцстипендией

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По делу установлено, что летом 2015 года женщина изготовила на себя и своего мужа справки о доходах, в которые внесла заведомо ложные сведения о размере заработной платы, занизив ее относительно фактической. Эти документы были представлены в управление социальной защиты населения администрации Пачелмского района для получения справки, дающей сыну право на социальную стипендию как студенту из малоимущей семьи», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, на основании справки Пензенский государственный университет в период с 1 сентября 2015 года по 10 июня 2016 года выплатил сыну женщины социальную стипендию в сумме почти 67 тыс. рублей.

«Жительница Пачелмы вину в совершении преступления признала полностью, ущерб возместила в ходе судебного заседания», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что женщина обжаловала приговор, попросив освободить ее от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

«Прокуратурой района на жалобу было подано возражение», — добавила она, уточнив, что в итоге приговор суда был оставлен без изменения.
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