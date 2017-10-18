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Житель Пензы получил реальный срок за насилие над знакомой

18:07 | 18.10.2017 | Криминал

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Пенза, 18 октября 2017. PenzaNews. 30-летний житель Пензы, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного «Насильственные действия сексуального характера», приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Житель Пензы получил реальный срок за насилие над знакомой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что в начале июня 2017 года вечером мужчина на своей машине забрал 19-летнюю знакомую с работы и повез кататься в сторону села Богословка. Там злоумышленник заблокировал запорные устройства на дверях, схватил сидевшую на переднем пассажирском месте девушку за волосы, нанес ей не менее десяти ударов в область головы, туловища и конечностей, после чего заставил перелезть на заднее сиденье, раздел и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что свою вину мужчина не признал, сославшись на наличие согласия со стороны потерпевшей.

«До начала судебного разбирательства им был возмещен моральный вред в размере 300 тыс. рублей», — уточнила Светлана Артамонова.

По ее словам, приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный срок.
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