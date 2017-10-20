Начались слушания по делу о кражах шуб в Пензе и других городах России Криминал

Чебоксары, 20 октября 2017. PenzaNews. Слушания по делу о серии краж меховых изделий, которые были совершены в ряде городов России, в том числе Пензе, Самаре, Волгограде и Смоленске, начались в Чебоксарах, где, по версии следствия, были похищены шубы на сумму свыше 8 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

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В ведомстве пояснили, что в Чебоксарах преступление было совершено в специализированном магазине в июле 2016 года.

«Злоумышленники по поддельным паспортам арендовали соседнюю точку, проломили перекрытие и вынесли тюки с шубами под видом своих вещей. Для Чувашии подобный способ преступления был нехарактерным, но, связавшись с коллегами из других регионов, оперативники установили, что подобные хищения регистрировались с 2013 года и остались нераскрытыми», — сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что оперативникам все же удалось выйти на след банды, и в конце июля в город был доставлен первый из предполагаемых злоумышленников.

«Преступная группа, на след которой напали чувашские оперативники, оказалась не просто иногородней, а межгосударственной — в нее входили жители Москвы, Пятигорска, Перми и уроженцы одного из государств ближнего зарубежья. [...] Для каждой из краж подбирались разные исполнители из числа наркозависимых, специально изготавливались фальшивые документы, в переговорах использовались только клички», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что доказательства собирались больше года.

«Через полгода расследования был установлен предполагаемый главарь банды. Выяснилось, всеми остальными тот руководит из тюрьмы, куда попал тоже за кражу шуб», — сообщили в МВД.

В ведомстве добавили, что дело состоит из 22 томов.

«Приговора все семеро обвиняемых ждут, находясь под стражей в следственном изоляторе», — пояснили в пресс-службе.