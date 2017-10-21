Житель Рамзая оштрафован на 25 тыс. рублей за избиение полицейского Криминал

Мокшан, 21 октября 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей назначено жителю села Рамзай Пензенской области, который признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

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«Мужчина, не имея при себе документов, удостоверяющих его личность, управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник отдела МВД по Мокшанскому району принял меры по отстранению данного гражданина от управления транспортным средством», ― сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Мокшанского районного суда.

Он уточнил, что по дороге в отделение находившийся за рулем патрульного автомобиля полицейский получил от нарушителя удары в область головы и правой руки.

«Приговор вступил в законную силу», ― резюмировал собеседник агентства.