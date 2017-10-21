В Пензе житель Тверской области подозревается в ранении собутыльника Криминал

Пенза, 21 октября 2017. PenzaNews. 33-летний житель Тверской области подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью 34-летнего пензенца.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, пострадавший с ножевым ранением был доставлен в больницу из квартиры дома на проспекте Победы.

«Установлено, что в ходе совместного распития спиртного и возникшей ссоры потерпевшего ударил ножом в живот мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности», ― пояснили в ведомстве.

В полиции отметили, что подозреваемый, который признался в содеянном, задержан.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», ― резюмировали в управлении.