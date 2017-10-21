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Пенсионерка из Кузнецка лишилась более 40 тыс. рублей при продаже подгузников

14:19 | 21.10.2017 | Криминал

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Кузнецк, 21 октября 2017. PenzaNews. 72-летняя жительница Кузнецка Пензенской области лишилась 42 тыс. рублей, пытаясь продать подгузники через интернет.

Пенсионерка из Кузнецка лишилась более 40 тыс. рублей при продаже подгузников

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Она разместила соответствующее объявление на сайте Avito.ru. Через некоторое время на телефон пенсионерки позвонил неизвестный. Он сказал, что готов приобрести товар. Под предлогом перечисления предоплаты он попросил пройти к ближайшему банкомату и выполнить ряд операций», ― сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что после того, как женщина выполнила указанные действия, она обнаружила списание денег.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», ― резюмировали в управлении.
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