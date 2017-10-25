В Пензе вступил в силу приговор аферисту по делу о махинациях в сфере развлечений Криминал

Пенза, 25 октября 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Ленинского районного суда Пензы, которым ранее неоднократно судимый житель Саратовской области был признан виновным в мошенничестве.

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«В сентябре 2016 года мужчина, представившись другим именем, предложил знакомой поработать ведущей и вложить деньги в организованные им коммерческие развлекательные мероприятия и реквизит, а затем распределить между собой прибыль. Женщина передала ему в общей сложности 33 тыс. рублей, которые он похитил», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь пензенского облсуда Наталья Быченкова.

По ее словам, аналогичным образом злоумышленник присвоил 15 тыс. рублей, принадлежавших другому потерпевшему.

«Также мужчина признан виновным в том, что в ноябре 2016 года он работал без оформления трудового договора в компании, куда предоставил заведомо ложные сведения о своих анкетных данных и копию паспорта на другое имя. Действуя от имени этой организации, он заключил с другой фирмой договор на проведение новогоднего детского праздника. В результате фирма-заказчик лишилась более 47 тыс. рублей, а мошенник отключил телефон и с похищенными деньгами уехал в Саранск», — добавила собеседница агентства.

Наталья Быченкова отметила, что мужчине было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

«Также были удовлетворены гражданские иски потерпевших», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, не согласившись с приговором, осужденный подал апелляционную жалобу, в которой просил направить его в колонию-поселение.

«Судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда его жалоба оставлена без удовлетворения», — резюмировала пресс-секретарь.