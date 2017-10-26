Вступил в силу приговор мошеннику из Украины, обманувшему трех пензенских студенток Криминал

Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор гражданину Украины, которым ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении за мошенничество с недвижимостью.

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«В марте 2017 года мужчина приехал Пензу и снял квартиру, предъявив собственнику паспорт на имя другого человека со своей вклеенной фотографией. Получив ключи, он разместил в интернете объявление о сдаче этого жилья на длительный срок за 9 тыс. рублей в месяц», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь пензенского облсуда Наталья Быченкова.

По ее словам, первая позвонившая ему студентка заплатила злоумышленнику 9 тыс. рублей в качестве арендной платы за проживание и 4,5 тыс. рублей — предоплату.

«Мужчина показал ей поддельный паспорт на имя еще одного человека, куда тоже наклеил свою фотографию. Кроме того, он предъявил заранее изготовленный им документ, похожий на свидетельство о государственной регистрации права. […] Попасть в арендованное жилье девушке не удалось, так как ключ не подошел к двери. В это время в квартире находился настоящий хозяин, с которым они вместе обратились в полицию», — уточнила собеседница агентства.

Наталья Быченкова добавила, что гражданин Украины по этой же схеме обманул еще двух студенток, пожелавших вместе снять квартиру, получив в общей сложности 22,5 тыс. рублей, после чего уехал за пределы Пензенской области.

«В судебном заседании мужчина свою вину признал полностью. По его ходатайству уголовное дело рассматривалось в особом порядке», — пояснила она.