По факту убийства мужчины в Богословке возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту убийства 49-летнего жителя Пензы, тело которого было обнаружено со множественными колото-резаными ранениями вблизи одного из домов в селе Богословка утром в минувшую среду, 25 октября.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, по подозрению в совершении преступления задержан 27-летний пензенец.

«В ходе допроса он признал свою вину и пояснил, что у него с потерпевшим сложились личные неприязненные отношения, в связи с чем он решил его убить. Вечером 24 октября подозреваемый, используя вымышленный повод, предложил потерпевшему проехать в село Богословка. Ни о чем не подозревавший мужчина согласился. Впоследствии, находясь около одного из домов указанного села, злоумышленник достал имевшийся при себе нож и нанес им множественные удары по телу потерпевшего. После совершения убийства подозреваемый сразу же скрылся с места преступления», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что впоследствии подозреваемый показал место, куда выбросил нож.

«В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Татьяна Махницкая.