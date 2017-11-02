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Осужден мужчина, призывавший заключенных в пензенской колонии вступить в ряды террористов

09:51 | 02.11.2017 | Криминал

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Пенза, 2 ноября 2017. PenzaNews. Мужчина, отбывающий наказание в пензенской колонии №4, признан Приволжским окружным военным судом виновным в содействии террористической деятельности, публичных призывах к ее осуществлению и оправдании таких насильственных действий.

Осужден мужчина, призывавший заключенных в пензенской колонии вступить в ряды террористов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Находясь в заключении, мужчина активно интересовался ходом вооруженного противостояния на территории Ирака и Сирии. Под воздействием идей, распространяемых членами международного экстремистского подполья, у него возник преступный план, направленный на склонение других заключенных к участию в деятельности запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ, в арабском варианте — ДАИШ), — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСБ России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что осужденный под видом религиозных бесед в общежитии отряда №3 активно пропагандировал экстремистские идеи среди молодых заключенных, формировал в их мировоззрении убежденность в истинности радикальных течений ислама, его превосходстве над другими религиями и необходимости борьбы с противниками шариатской формы правления.

«Своих последователей он активно призывал к вступлению в ряды ИГИЛ и снабжал конкретной информацией о способах выезда на подконтрольную организации территорию», — добавили в пресс-службе.

В ФСБ отметили, что злоумышленнику удалось склонить к выезду за рубеж двоих заключенных, один из которых затем отказался от намерений, осознав противоправность своих действий.

«Осужденный с целью оказания психологического давления на заключенных проводил с ними долговременные личные беседы, последовательно убеждая в необходимости выбора «пути смертников» и «жестокой расправы над неверными». Оправдывая террористическую деятельность ИГИЛ, он демонстрировал со своего мобильного телефона фотографии и видеозаписи экстремистского характера», — пояснили в ведомстве.

В управлении добавили, что в результате успешных совместных действий УФСБ и УФСИН по Пензенской области деятельность преступника была задокументирована и послужила основой для возбуждения уголовного дела.

«Ему назначено наказание по совокупности совершенных преступлений в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — резюмировали в ФСБ.
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