EN
16:38:11 Пятница, 3 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Гражданин Киргизии проведет полгода в колонии за попытку дать взятку в Мокшанском районе

09:26 | 03.11.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 3 ноября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима назначено 24-летнему гражданину Киргизии Алишеру Акбарали за попытку дать взятку сотруднику полиции на трассе в Пензенской области.

Гражданин Киргизии проведет полгода в колонии за попытку дать взятку в Мокшанском районе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следствием установлено, что в сентябре 2017 года на мокшанском участке федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» сотрудниками районного подразделения ГИБДД в ходе проверки документов пассажиров одной из автомашин был выявлен гражданин Киргизии, незаконно пребывающий на территории России», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, иностранец был доставлен в здание полиции для составления административного материала, где злоумышленник предложил участковому уполномоченному взятку, чтобы тот не оформлял протокол.

«Участковый отказался принять подношение и предупредил об уголовной ответственности за подобные действия. Несмотря на это, задержанный положил на стол полицейского денежные средства в размере 10,5 тыс. рублей в качестве взятки. Свой преступный умысел довести до завершения он не смог, так как участковый уполномоченный полиции деньги не принял и сообщил о совершенном коррупционном преступлении в установленном законом порядке», — пояснила собеседница агентства.
Актуальное
Читайте также
Мэр Пензы пригласил жителей на митинг в честь Дня народного единства В Пензенской области собрано почти 2,5 млн. тонн сахарной свеклы
ФАС оштрафовала МУП по очистке города и компанию «Экопенза» за соглашение о сортировке ТКО В Пензенском областном суде наградили лучших сотрудников
В центре Пензы 7 ноября изменится схема движения автобусов В Пензе суд обязал мужчину пустить сотрудников УК в квартиру для замены трубы
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver