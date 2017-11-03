Гражданин Киргизии проведет полгода в колонии за попытку дать взятку в Мокшанском районе Криминал

Пенза, 3 ноября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима назначено 24-летнему гражданину Киргизии Алишеру Акбарали за попытку дать взятку сотруднику полиции на трассе в Пензенской области.

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«Следствием установлено, что в сентябре 2017 года на мокшанском участке федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» сотрудниками районного подразделения ГИБДД в ходе проверки документов пассажиров одной из автомашин был выявлен гражданин Киргизии, незаконно пребывающий на территории России», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, иностранец был доставлен в здание полиции для составления административного материала, где злоумышленник предложил участковому уполномоченному взятку, чтобы тот не оформлял протокол.

«Участковый отказался принять подношение и предупредил об уголовной ответственности за подобные действия. Несмотря на это, задержанный положил на стол полицейского денежные средства в размере 10,5 тыс. рублей в качестве взятки. Свой преступный умысел довести до завершения он не смог, так как участковый уполномоченный полиции деньги не принял и сообщил о совершенном коррупционном преступлении в установленном законом порядке», — пояснила собеседница агентства.