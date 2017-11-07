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В Пензенской области полицейский подозревается в хранении наркотиков

10:58 | 07.11.2017 | Криминал

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Пенза, 7 ноября 2017. PenzaNews. Сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Пензенской области задержали в Кузнецке полицейского по подозрению в незаконном хранении наркотиков.

В Пензенской области полицейский подозревается в хранении наркотиков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Предварительно установлено, что данный сотрудник, находившийся на выходном дне, приехал в Кузнецк и забрал из тайника «закладку» с запрещенным веществом без цели сбыта», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД РФ по региону.

В ведомстве добавили, что по данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой полицейский будет уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

«Также он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственные руководители — к строгой дисциплинарной ответственности», — сказали в УМВД.
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