В Каменке бывшая директор школы осуждена за махинации с покупкой спортинвентаря Криминал

Пенза, 8 ноября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год назначено бывшему директору одной из школ города Каменки Пензенской области, которая признана судом виновной в присвоении денег.

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«В декабре 2014 года осужденная, являясь директором школы, заключила договор поставки спортивного инвентаря для нужд образовательного учреждения с индивидуальным предпринимателем на сумму более 126 тыс. рублей. Документ и товарную накладную на поставку инвентаря женщина представила в МКУ «Центр обслуживания учреждений», на основании которого на расчетный счет предпринимателя были перечислены бюджетные денежные средства», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что руководитель образовательной организации решила украсть часть этих денег.

«Она прибыла в торговый центр и при получении спортивного инвентаря обратилась к бухгалтеру предпринимателя с просьбой произвести частичный возврат и замену ряда спортивных товаров на инвентарь меньшей стоимости. Бухгалтер, не осведомленная о преступных намерениях осужденной, выполнила просьбу последней и передала директору школы 10 тыс. рублей — разницу между первоначальной стоимостью приобретенного товара и фактической», — пояснила собеседница агентства.

По словам Татьяны Махницкой, незаконно полученные денежные средства женщина присвоила и затем использовала в личных целях.

«В настоящее время осужденная вышла на пенсию. Приговор не вступил в законную силу», — резюмировала она.