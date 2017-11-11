Жительница Пензы лишилась 70 тыс. рублей, поверив лжеэкстрасенсу Криминал

Пенза, 11 ноября 2017. PenzaNews. 87-летняя жительница Пензы перечислила 70 тыс. рублей мошенникам, понадеявшись на помощь «экстрасенса».

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«На одном из телеканалов пенсионерка увидела передачу, в которой выступала женщина, называвшая себя экстрасенсом, излечивающим от всех болезней. Потерпевшая позвонила по контактному телефону, указанному на экране, назвала свои паспортные данные, рассказала о состоянии здоровья и записалась на лечение», ― сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что через некоторое время на телефон потерпевшей позвонила неизвестная, которая попросила перевести деньги за три сеанса: 20 тыс. рублей за первый и по 25 тыс. рублей за каждый из двух последующих.

«Следуя инструкциям незнакомки, пенсионерка перечислила деньги электронным платежом на имя незнакомого ей гражданина», ― уточнили в полиции.

В управлении добавили, что по данному факту проводится проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», ― резюмировали в УМВД.