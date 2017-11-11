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В Пензе ищут мужчину, попытавшегося изнасиловать девушку-подростка

22:07 | 11.11.2017 | Криминал

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Пенза, 11 ноября 2017. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который подозревается в покушении на изнасилование девушки-подростка на улице Измайлова в Пензе.

В Пензе ищут мужчину, попытавшегося изнасиловать девушку-подростка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, в минувшую пятницу, 10 ноября, около 19.00 на обочине автодороги между остановками общественного транспорта «Поселок Сосновка» и «Детская железная дорога» мужчина попытался изнасиловать несовершеннолетнюю девушку. Злоумышленник не довел свой преступный умысел до конца, поскольку недалеко от места преступления остановилось маршрутное такси, из которого вышла другая девушка», ― сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, мужчина незамедлительно скрылся, побежав по обочине дороги в сторону центра Пензы.

«Приметы мужчины: на вид 20‒25 лет, азиатской внешности, рост около 178‒180 см, худощавого телосложения. Был одет в болоньевую куртку оранжевого цвета, на капюшоне ― меховая опушка», ― добавила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что информацию о подозреваемом необходимо сообщать в региональное управление Следственного комитета и в дежурную часть УМВД России по городу Пензе по телефонам: +7 (8412) 36-17-02, 59-80-02 или 02.

«Анонимность гарантируется», ― подчеркнула старший помощник руководителя управления СКР.
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