В Пензе ищут мужчину, попытавшегося изнасиловать девушку-подростка Криминал

Пенза, 11 ноября 2017. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который подозревается в покушении на изнасилование девушки-подростка на улице Измайлова в Пензе.

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«По данным следствия, в минувшую пятницу, 10 ноября, около 19.00 на обочине автодороги между остановками общественного транспорта «Поселок Сосновка» и «Детская железная дорога» мужчина попытался изнасиловать несовершеннолетнюю девушку. Злоумышленник не довел свой преступный умысел до конца, поскольку недалеко от места преступления остановилось маршрутное такси, из которого вышла другая девушка», ― сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, мужчина незамедлительно скрылся, побежав по обочине дороги в сторону центра Пензы.

«Приметы мужчины: на вид 20‒25 лет, азиатской внешности, рост около 178‒180 см, худощавого телосложения. Был одет в болоньевую куртку оранжевого цвета, на капюшоне ― меховая опушка», ― добавила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что информацию о подозреваемом необходимо сообщать в региональное управление Следственного комитета и в дежурную часть УМВД России по городу Пензе по телефонам: +7 (8412) 36-17-02, 59-80-02 или 02.

«Анонимность гарантируется», ― подчеркнула старший помощник руководителя управления СКР.