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В Пензе вступил в силу приговор молодым украинцам, пытавшимся распространять наркотики

11:10 | 13.11.2017 | Криминал

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Пенза, 13 ноября 2017. PenzaNews. Приговор 22-летнему гражданину Украины Евгению Семещенко и его 21-летнему соотечественнику Андрею Якубовскому, которым им назначено наказание соответственно в виде 6 и 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима за попытку сбыта наркотиков на территории Пензы, вступил в силу.

В Пензе вступил в силу приговор молодым украинцам, пытавшимся распространять наркотики

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По делу установлено, что в сентябре 2016 года Андрей Якубовский в социальной сети «ВКонтакте» увидел объявление с предложением работы курьера с большой заработной платой на территории России. Связавшись с неустановленным лицом по указанному в объявлении номеру он понял, что работа заключается в распространении наркотиков. Андрей Якубовский уговорил своего знакомого Евгения Семещенко поехать в Россию на заработки», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что, прибыв на пограничный пост, молодые мужчины по инструкциям неизвестного зарегистрировались в одном из мессенджеров и начали получать по нему дальнейшие указания.

«После прохождения стажировки в октябре 2016 года молодые люди были направлены на работу в Пензу. Арендовав квартиру, злоумышленники получили от неустановленного лица крупную партию наркотиков различных видов, разделили ее на мелкие дозы и занялись закладками. В ноябре 2016 года оба иностранных гражданина были задержаны сотрудниками полиции в ходе рейда. При них обнаружены наркотические средства», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, с 21 по 30 ноября они попытались сбыть жителям Пензы более 500 граммов наркотиков различных видов, но все вещества были изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

«Осужденные и их защитники сочли приговор незаконным и несправедливым и обжаловали его. Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда, согласившись с позицией прокуратуры области, оставила приговор без изменения, а жалобы осужденных — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», — добавила Светлана Артамонова.
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