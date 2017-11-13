Под Пензой из незаконного оборота изъято около 2 тыс. литров алкоголя Криминал

Пенза, 13 ноября 2017. PenzaNews. Около 2 тыс. литров фальсифицированного алкоголя изъято в гараже в одном из сел Пензенского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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«Была получена оперативная информация о том, что житель одного из сел занимается хранением и реализацией нелегальной алкогольной продукции. Полицейские получили санкцию на проведение обыска, в ходе которого обнаружили в гаражном боксе, принадлежащем родственникам подозреваемого, 1 тыс. 920 литров спиртосодержащей продукции, хранившейся в 5-литровых бутылках», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что также было обнаружено 136 бутылок готового к реализации алкоголя различных наименований, маркированных поддельными федеральными специальными марками, крышки-дозаторы и самоклеящиеся этикетки.

«Сотрудники полиции изъяли данную продукцию и направили ее образцы на исследование для определения наличия веществ, опасных для жизни и здоровья человека», — пояснили в управлении.

В ведомстве отметили, что по факту использования поддельных федеральных специальных марок возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время полицейские принимают меры по установлению всех лиц, причастных к противоправной деятельности», — сказали в УМВД.