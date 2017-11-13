Под Пензой полицейский получил реальный срок за преступления в сфере оборота оружия Криминал

Пенза, 13 ноября 2017. PenzaNews. Инспектор направления лицензионно-разрешительной работы отдела полиции Городищенского района Пензенской области приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за незаконное приобретение и хранение сданного жителями оружия и боеприпасов.

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«По делу установлено, что 32-летний мужчина в силу занимаемой должности был наделен распорядительными полномочиями в отношении граждан, имеющих в пользовании гражданское оружие. В течение 2014–2016 годов он совершил незаконное приобретение и хранение сданного огнестрельного оружия — газовых пистолетов, охотничьих ружей, карабинов, боеприпасов и взрывчатых веществ — тротиловых шашек», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что 30 единиц оружия, боеприпасы и взрывчатые вещества сотрудник полиции незаконно хранил в своем доме, рабочем кабинете и личном автомобиле.

«Кроме того, в октябре 2013 года мужчина с корыстной целью похитил сданное собственником на хранение в районный отдел полиции одноствольное самозарядное охотничье ружье 12 калибра модели «МЦ 21-12». Затем оно было продано им за 5 тыс. рублей знакомому, на которого он оформил незаконное разрешение на хранение и ношение данного ружья», — отметила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что приговор в законную силу не вступил.