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Житель Заречного приговорен к 10 годам колонии за насилие над 11-летней девочкой

19:42 | 13.11.2017 | Криминал

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Пенза, 13 ноября 2017. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области, который признан судом виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки, приговорен к 10 годам лишения свободы.

Житель Заречного приговорен к 10 годам колонии за насилие над 11-летней девочкой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в январе 2017 года мужчина 1980 года рождения в одной из социальных сетей познакомился с 11-летней девочкой и начал с ней общаться. В процессе переписки злоумышленник вел с малолетней циничные разговоры на интимные темы и предлагал встретиться, та согласилась. При встречах мужчина в салоне своего автомобиля совершал в отношении потерпевшей действия сексуального характера с использованием ее беспомощного состояния, обусловленного малолетним возрастом», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

«Приговор пока не вступил в законную силу», — отметила собеседница агентства.
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