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В Нижнем Ломове главный инженер предприятия осужден за гибель рабочего от удара током

08:55 | 14.11.2017 | Криминал

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Пенза, 14 ноября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года назначено главному инженеру ООО «АгроСпецМонтаж» за гибель рабочего в Нижнем Ломове Пензенской области.

В Нижнем Ломове главный инженер предприятия осужден за гибель рабочего от удара током

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Утром 29 июля на территории одного из предприятий Нижнего Ломова главный инженер субподрядной компании ООО «АгроСпецМонтаж», являясь ответственным за обеспечение охраны труда и техники безопасности при производстве строительных работ, допустил использование 24-летним монтажником неисправного электрического удлинителя при выполнении на высоте строительно-монтажных работ гайковертом», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, у удлинителя была повреждена внешняя изоляция.

«В результате нарушения требований охраны труда потерпевшего ударило электрическим током. Впоследствии он скончался в больнице», — добавила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая отметила, что приговор вступил в законную силу.
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