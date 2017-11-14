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В Пензенской области ищут мужчину, не заплатившего пенсионеру за 600 кг меда

10:50 | 14.11.2017 | Криминал

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Пенза, 14 ноября 2017. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины, который приобрел у 87-летнего жителя села План Пензенской области 580 кг меда и не заплатил за него.

В Пензенской области ищут мужчину, не заплатившего пенсионеру за 600 кг меда

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Летом пожилой мужчина договорился с незнакомцем о продаже ему меда с отсрочкой платежа. Он передал ему продукт, после чего подозреваемый написал расписку от имени жителя Кузнецка и оставил для связи номер мобильного телефона», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве уточнили, что пенсионер до сих пор не получил деньги, а телефон незнакомца оказался отключен.

«На вид разыскиваемому 45 лет, рост около 170 см. Он худощавого телосложения, лицо круглое, волосы русые», — отметили в полиции.

В управлении добавили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники полиции установили, что злоумышленник назывался не своим именем. В настоящее время оперативники принимают меры по задержанию подозреваемого», — резюмировали в пресс-службе.
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