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Экс-глава администрации Тамалы осужден за злоупотребление полномочиями

15:55 | 14.11.2017 | Криминал

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Пенза, 14 ноября 2017. PenzaNews. Бывший глава администрации рабочего поселка Тамала Пензенской области Владимир Петелин на 2 года лишен права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления, из-за злоупотребления должностными полномочиями.

Экс-глава администрации Тамалы осужден за злоупотребление полномочиями

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Он организовал заключение муниципального контракта с ООО «Услуга» до 23 января 2017 года на содержание и благоустройство территории поселка. При этом в локальных сметах, являющихся приложением к договору, был указан ряд работ, которые компания не имела возможности выполнить по объективным причинам, либо изначально не должна была выполнять ввиду отсутствия такой необходимости, о чем глава администрации Тамалы был достоверно осведомлен», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Тамалинского районного суда.

По его словам, после этого глава администрации поселка дал указания бухгалтеру ООО «Услуга» внести в акт приемки оказанных услуг очистку и мойку автопавильонов, пешеходных переходов и шумозащитных экранов, а также покраску вертикальных поверхностей эмалью, которые фактически не выполнялись.

«Также он назвал ей конкретную сумму, которую необходимо указать в данном акте, после чего подписал документ. Таким образом, администрацией Тамалы была произведена оплата за фактически невыполненные работы из бюджетных средств на общую сумму боле 49 тыс. рублей, которые в последующем были переданы главе администрации поселка и использовались им по личному усмотрению», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, свою вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью.

«За злоупотребление должностными полномочиями подсудимый привлекается к уголовной ответственности не впервые. В сентябре 2017 года вступил в законную силу приговор, которым он был признан виновным в совершении аналогичного преступления», — добавил представитель суда.
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