В Москве задержан мужчина, 5 лет избегавший наказания за совершенное в Пензе преступление Криминал

Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. Мужчина 1970 года рождения, пять лет назад осужденный за совершенное в Пензе преступление и уклонившийся от наказания, задержан в Москве. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по региону.

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«В 2012 году мужчина был приговорен Первомайским районным судом Пензы к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима за преступление по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», — пояснили в ведомстве.

В управлении уточнили, что после этого злоумышленник скрывался на территории России под чужим именем.

«В октябре 2017 года в результате совместных оперативно-разыскных мероприятий управлений Федеральной службы исполнения наказаний и ФСБ России по Пензенской области, ФСИН РФ по городу Москве и главного оперативного управления ведомства мужчина был задержан в столице в квартире, которую он снимал вместе со своей сожительницей», — добавили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время осужденный доставлен в пензенское СИЗО №1 для дальнейшего этапирования к месту отбывания наказания.