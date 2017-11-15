Главный бухгалтер каменского МУПа получила условный срок за присвоение денег Криминал

Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год назначено главному бухгалтеру муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Междуреченское» Каменского района Пензенской области, которая признана судом виновной в присвоении денег.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В апреле 2014 года главный бухгалтер МУП ЖКХ «Междуреченское», зная о том, что у предприятия имеется задолженность перед бывшим главбухом в размере чуть более 9 тыс. 800 рублей, решила похитить денежные средства. Она изготовила от своего имени авансовый отчет на сумму 11 тыс. 365 рублей, где в графе «Подотчетное лицо» указала свои данные вместо информации о бывшей сотруднице», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что в эту сумму женщина также включила реально существующую перед ней задолженность в сумме более 2 тыс. 700 рублей.

«С апреля 2014 года по 25 мая 2015 года она изготовила несколько расходных ордеров, по которым незаконно получила и присвоила почти 10 тыс. рублей, причинив материальный ущерб МУПу», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, приговор не вступил в законную силу.