В Кузнецке пенсионерка перевела мошеннице четверть миллиона рублей Криминал

Кузнецк, 16 ноября 2017. PenzaNews. 87-летняя жительница Кузнецка Пензенской области лишилась 257 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенницы, которая представилась сотрудницей Следственного комитета.

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«Позвонившая на ее домашний телефон женщина сказала, что за ранее приобретенный медицинский аппарат пенсионерке положена компенсация в размере 250 тыс. рублей. Для ее получения якобы требовалось перечислить 20 тыс. рублей на счет банковской карты, который она укажет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве отметили, что, следуя инструкциям неизвестной, пожилая женщина перевела запрашиваемую сумму.

«В дальнейшем на протяжении трех месяцев пенсионерке продолжали звонить неизвестные. Они говорили, что для получения компенсации необходимо перечислить дополнительные средства», — добавили в полиции.

В управлении уточнили, что по данному факту проводится проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в УМВД.