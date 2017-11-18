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Жительница Бессоновского района лишилась денег, пытаясь купить шубу через Instagram

15:02 | 18.11.2017 | Криминал

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Пенза, 18 ноября 2017. PenzaNews. 18-летняя жительница Бессоновского района Пензенской области лишилась 14,5 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенников при покупке шубы.

Жительница Бессоновского района лишилась денег, пытаясь купить шубу через Instagram

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На одном из сайтов она обнаружила объявление о продаже, в котором в качества контакта была указана ссылка на страницу в социальной сети Instagram», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что в ходе переписки девушка договорилась о заказе шубы и в счет оплаты перевела деньги на счет электронного кошелька.

«Товар она до сих пор не получила, а страница в социальной сети заблокирована», — отметили в пресс-службе.

В управлении добавили, что сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
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