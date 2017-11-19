В Пензе предстанет перед судом сбивший трех женщин водитель «ГАЗели» Криминал

Пенза, 19 ноября 2017. PenzaNews. Материалы уголовного дела, возбужденного по факту ДТП напротив магазина «КаГау», где 21 июня 2017 года водитель «ГАЗели» сбил трех женщин, направлены для рассмотрения в Октябрьский районный суд Пензы.

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«В ходе предварительного следствия установлено, что водитель грузового фургона – мужчина 1998 года рождения, двигаясь по улице Гагарина со стороны улицы Ленина, не снизил скорость и не остановился при приближении к регулируемому пешеходному переходу, расположенному вблизи дома №7 по улице Гагарина, на котором для его направления произошла смена сигнала светофора с зеленого на красный», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что водитель сбил пешеходов, выехав на перекресток.

«Они получили телесные повреждения разной степени тяжести. Одной из пострадавших — женщине 1949 года рождения — был причинен тяжкий вред здоровью», — пояснили в пресс-службе.

В полиции уточнили, что молодой мужчина полностью признал вину по предъявленному обвинению и раскаялся в содеянном.

«Свои действия он пояснил тем, что в момент проезда перекрестка отвлекся от управления своим транспортным средством», — добавили в УМВД.