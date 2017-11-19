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В Пензе предстанет перед судом сбивший трех женщин водитель «ГАЗели»

11:08 | 19.11.2017 | Криминал

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Пенза, 19 ноября 2017. PenzaNews. Материалы уголовного дела, возбужденного по факту ДТП напротив магазина «КаГау», где 21 июня 2017 года водитель «ГАЗели» сбил трех женщин, направлены для рассмотрения в Октябрьский районный суд Пензы.

В Пензе предстанет перед судом сбивший трех женщин водитель «ГАЗели». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе предварительного следствия установлено, что водитель грузового фургона – мужчина 1998 года рождения, двигаясь по улице Гагарина со стороны улицы Ленина, не снизил скорость и не остановился при приближении к регулируемому пешеходному переходу, расположенному вблизи дома №7 по улице Гагарина, на котором для его направления произошла смена сигнала светофора с зеленого на красный», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что водитель сбил пешеходов, выехав на перекресток.

«Они получили телесные повреждения разной степени тяжести. Одной из пострадавших — женщине 1949 года рождения — был причинен тяжкий вред здоровью», — пояснили в пресс-службе.

В полиции уточнили, что молодой мужчина полностью признал вину по предъявленному обвинению и раскаялся в содеянном.

«Свои действия он пояснил тем, что в момент проезда перекрестка отвлекся от управления своим транспортным средством», — добавили в УМВД.
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