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В Пензе похищена 1,5-годовалая девочка

11:02 | 22.11.2017 | Криминал

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Пенза, 22 ноября 2017. PenzaNews. Уголовное дело по факту похищения 1,5-годовалой девочки Варвары Киреевой возбуждено в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе похищена 1,5-годовалая девочка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, Варвара Георгиевна Киреева с мая 2017 года проживала с отцом и бабушкой на улице Красноярской. Утром во вторник, 21 ноября, девочка вместе с бабушкой находилась дома. В это время к дому подошел неустановленный следствием мужчина и под предлогом передачи телеграммы попросил открыть ему дверь. Женщина поверила и, находясь с ребенком на руках, открыла. Мужчина брызнул в глаза бабушки газом из баллончика, после чего отобрал ребенка. В момент похищения рядом с домом находилась мать девочки. Вместе с ребенком все они сели в машину под управлением неизвестного лица и скрылись с места преступления. До настоящего времени местонахождение девочки не установлено», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, в момент похищения девочка была одета в майку розового цвета с рисунком в виде клубники, информации о верхней одежде, которая может быть на ней, нет.

«К совершению данного преступления могут быть причастны мать девочки — Татьяна Сергеевна Колесникова 1991 года рождения, а также ее супруг Евгений Юрьевич Колесников 1981 года рождения. Они проживают на съемной квартире в доме №3 на улице Ладожской», — добавила Татьяна Махницкая.

Она отметила, что пензенцам, у которых есть информация о возможном местонахождении ребенка, следует позвонить в правоохранительные органы по телефонам: +7 (8412) 36-17-02, 56-61-10, 56-61-05, 59-97-02 или 59-90-02.

«Просим граждан проявлять бдительность при усыновлении детей в возрасте 1–1,5 лет, не допускать проведения данной процедуры без участия органов опеки и попечительства несовершеннолетних и оформления всех установленных законом документов. Также обращаем внимание собственников квартир, которые сдают их в аренду, на семейные пары с малолетними детьми, поскольку лица, похитившие девочку, могут воспользоваться съемным жильем», — пояснила собеседница агентства.
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