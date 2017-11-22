Под Пензой чиновница осуждена за фиктивные протоколы в сфере благоустройства Криминал

Пенза, 22 ноября 2017. PenzaNews. Начальник отдела экономического планирования и финансового обеспечения администрации Городищенского района Пензенской области Инна Коннова осуждена за служебный подлог после того, как были вскрыты факты составления фиктивных протоколов об административных правонарушениях в сфере благоустройства. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу», — уточнила собеседница агентства.

Она пояснила, что всего было выявлено семь фиктивных протоколов, составленных в августе 2017 года без участия лиц, привлекаемых к ответственности.

«Как показала проверка, эти действия должностные лица финансового управления совершали с целью недопущения снижения планового показателя по составлению протоколов об административных правонарушениях, влияющего на размер ежемесячной премии», — отметила Светлана Артамонова.

По ее словам, ранее возбужденные административные дела прекращены, граждане освобождены от ответственности.

Светлана Артамонова сообщила, что всего по данному факту было возбуждено два уголовных дела о служебном подлоге — второе в настоящее время находится в производстве следственных органов.

Согласно сведениям, размещенным на сайте администрации Городищенского района, Инна Коннова освобождена от занимаемой должности. В настоящее время начальником отдела планирования и финансового обеспечения является Нина Кошелева.