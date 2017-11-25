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В поселке Беково мужчина избил односельчанина молотком по голове

09:10 | 25.11.2017 | Криминал

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Пенза, 25 ноября 2017. PenzaNews. Пенсионер, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью молодого мужчины, который с многочисленными травмами был доставлен в больницу от дома на улице Чапаева в поселке Беково Пензенской области.

В поселке Беково мужчина избил односельчанина молотком по голове

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«При проверке сотрудники уголовного розыска установили, что в нежилом доме в ходе ссоры потерпевшего избил молотком по голове 66-летний гражданин», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве добавили, что подозреваемый был задержан, он признался в содеянном.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», — сказали в пресс-службе.
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