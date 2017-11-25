Забивший до смерти человека уроженец Казахстана получил 9 лет колонии Криминал

Пенза, 25 ноября 2017. PenzaNews. 34-летний уроженец Казахстана, житель Сосновоборского района Пензенской области Сергей Фаухотдинов, который летом забил до смерти своего собутыльника, проведет ближайшие 9 лет в исправительной колонии строгого режима.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«9 июля 2017 года в ходе распития спиртных напитков у частного домовладения в Сосновоборске между гражданином Азербайджана и Сергеем Фаухотдиновым возник конфликт, в результате которого последний нанес потерпевшему множественные телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Мужчина скончался в автомобиле скорой помощи», — напомнила ИА «PenzaNews» обстоятельства дела старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, как было установлено в ходе следствия, 58-летний гражданин Азербайджана находился в гостях у жительницы районного центра.

«В этот момент произошло возгорание его автомашины. В тушении пожара приняли участие несколько человек, в том числе и Сергей Фаухотдинов. После этого хозяйка дома вынесла на улицу угощение в виде алкоголя и закуски. В ходе распития спиртного между уроженцем Казахстана и женщиной возник конфликт из-за ее слов в адрес дочери его сожительницы. За хозяйку дома заступился ее гость. Подсудимый решил доказать свою правоту с помощью физической силы», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в соответствии с позицией гособвинителя мужчине назначено 9 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года.

«В пользу сына и племянницы погибшего с него взыскана компенсация морального вреда. Приговор в законную силу не вступил», — уточнила Светлана Артамонова.