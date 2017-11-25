Жительница Пензы, избившая скалкой пожилую женщину, не смогла добиться смягчения приговора Криминал

Пенза, 25 ноября 2017. PenzaNews. 39-летняя жительница Пензы Марина Куркова, которая в ходе совместного распития спиртного избила деревянной скалкой мать своего сожителя, не смогла добиться смягчения ранее вынесенного приговора.

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«В конце ноября 2016 года Марина Куркова и ее сожитель приехали в Иссу в гости к его матери. Вместе употребив спиртное, мужчина отлучился за дополнительной порцией. В это время между женщинами возник конфликт. В ответ на нелицеприятные слова хозяйки жилища гостья нанесла ей множественные удары по голове и телу деревянной скалкой. Суд, учтя противоправное поведение самой потерпевшей и другие обстоятельства, назначил Марине Курковой 3 года исправительной колонии общего режима», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, женщина с суровостью наказания не согласилась и обжаловала приговор.

«Суд апелляционной инстанции в соответствии с позицией прокурора жалобу осужденной оставил без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», — добавила собеседница агентства.