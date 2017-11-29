В Пензенской области осуждена мать-одиночка, не занимавшаяся воспитанием детей Криминал

Пенза, 29 ноября 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 7 тыс. рублей и лишения свободы на срок 1 год 2 месяца условно назначено жительнице Сосновоборского района Пензенской области, которая признана судом виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей и краже.

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«В августе 2016 года при проведении органами опеки очередного рейда было установлено, что двое детей 2013 и 2016 годов рождения находятся в неухоженном виде, повсюду разбросаны кучи грязного белья, по дому летают мухи, бытовые отходы не выносятся, отсутствуют продукты питания, а малолетние плачут от голода. При этом женщина спокойно сидела и смотрела телевизор», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Сосновоборского районного суда.

По его словам, мать утверждала, что кормила детей кашей, однако следов приготовления пищи в доме не было.

«Соцработники на свои деньги купили продукты питания и отдали их женщине, чтобы она приготовила пищу и накормила детей. На следующий день проверяющие снова наведались к матери. Их взору предстала вчерашняя картина: в доме — грязь, мухи, дети в грязной одежде ползают по давно немытому полу, а женщина спокойно смотрит телевизор», — добавил собеседник агентства.

Представитель суда отметил, что у детей были обнаружены респираторно-вирусные заболевания, а также отмечено снижение массы тела.

«После обследования женщина вместе с детьми была направлена в отделение стационара районной больницы для оказания необходимой медицинской помощи. Впоследствии несовершеннолетние были направлены в пензенский дом ребенка и отданы под опеку. За это время мать никаких мер по их возвращению домой не предприняла и стала вести бродяжнический образ жизни», — пояснил представитель суда.

Он добавил, что в июне 2017 года злоумышленница присвоила планшет родственницы, но потом тайно вернула его на место.

«Остается добавить, что незадолго до суда женщина родила третьего ребенка, которого сразу оставила в роддоме», — сказал собеседник агентства.