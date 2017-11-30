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В Кузнецком районе женщина получила условный срок за кражу украшений на 310 тыс. рублей

08:45 | 30.11.2017 | Криминал

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Пенза, 30 ноября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года назначено женщине 1976 года рождения, которая украла из дома своего работодателя в Кузнецком районе Пензенской области золотые украшения на сумму свыше 300 тыс. рублей.

В Кузнецком районе женщина получила условный срок за кражу украшений на 310 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В августа 2015 года она, работая помощницей по хозяйству в частном домовладении, украла около 14 украшений. Среди них были кольца, колье, серьги и другие ювелирные изделия. После этого с похищенным имуществом она с места совершения преступления скрылась и распорядилась им по своему усмотрению», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Кузнецкого районного суда.

Он пояснил, что подозрения сразу пали женщину, поскольку пропажа обнаружилась сразу после ее ухода.

«Кроме того, в доме установлены камеры видеонаблюдения, при просмотре которых видно, что в данный период времени никто кроме нее не входил и не выходил», — уточнил собеседник агентства.

Представитель суда уточнил, что приговор не вступил в законную силу.
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