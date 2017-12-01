В суд направлено дело о смертельном ДТП под Шемышейкой из-за машины на буксире Криминал

Пенза, 1 декабря 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении жителя Шемышейки, который обвиняется в совершении смертельного ДТП, когда его машина была на гибкой сцепке с автомобилем знакомого, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, утром 2 сентября 2017 года мужчина 1980 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «ВАЗ-2105», буксируемым на гибкой сцепке машиной «ВАЗ-211440» под управлением его знакомого – сотрудника отделения МВД России по Шемышейскому району, не осведомленного о состоянии товарища», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, на дороге между селами Старое Захаркино и Старое Назимкино нетрезвый мужчина выехал на встречную полосу и совершил столкновение с «Волгой», в салоне которой, кроме водителя, находились четыре пассажира.

«В результате ДТП женщина 1960 года рождения получила тупую сочетанную травму головы, груди, позвоночника, живота, от которой скончалась на месте происшествия», — уточнила собеседница агентства.