В Пензенской области перед судом предстанет женщина, ударившая ножом спящую дочь Криминал

Пенза, 1 декабря 2017. PenzaNews. Жительница одного из сел Нижнеломовского района Пензенской области, ударившая ножом несовершеннолетнюю дочь, предстанет перед судом.

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«По данным следствия, утром 26 сентября 2017 года женщина вместе с 15-летней дочерью находилась дома. Несовершеннолетняя в это время спала в комнате. Мать девушки взяла в руку кухонный нож, подошла к потерпевшей и нанесла ей один удар ножом в область грудной клетки справа. От полученного колото-резаного ранения девочка проснулась. Через несколько минут ей удалось выбежать из дома и обратиться за помощью к соседям», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что дочь женщины была госпитализирована, причиненное ей ранение расценивается как тяжкий вред здоровью.

«Экспертизой установлено, что в момент совершения общественно опасного деяния психическое состояние женщины лишало ее способности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими», — отметила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что в настоящее время девушка проживает с отцом.

«Уголовное дело с утвержденным постановлением направлено в суд для применения к жительнице Нижнеломовского района принудительных мер медицинского характера», — добавила она.