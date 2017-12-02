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В Пензе завершено расследование дела о сбыте наркотиков несовершеннолетними

15:38 | 02.12.2017 | Криминал

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Пенза, 2 декабря 2017. PenzaNews. Расследование уголовного дела о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере несовершеннолетними лицами завершено в Пензе.

В Пензе завершено расследование дела о сбыте наркотиков несовершеннолетними

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, в июне 2017 года трое несовершеннолетних, один из которых не достиг 16 лет, решили заниматься сбытом наркотических средств, получая за это денежное вознаграждение. С этой целью они с использованием сети Интернет договорились с неустановленным следствием лицом о получении оптовой закладки», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что 24 июня подростки забрали партию, после чего оборудовали четыре тайника с «закладками» на территории Октябрьского района; а в июле получили еще две оптовые закладки, которые перенесли в квартиру одного из них.

«Через несколько дней молодые люди, разделив закладки между собой, направились их сбывать бесконтактным способом, используя методы конспирации. Однако довести свой преступный умысел до конца они не смогли, так как их противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая отметила, что в отношении подростка младше 16 лет уголовное дело было прекращено в связи с недостижением им возраста привлечения к уголовной ответственности, а двое других предстанут перед судом в ближайшее время.
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