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В Пензе мужчина попал в ДТП на угнанной машине

17:23 | 02.12.2017 | Криминал

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Пенза, 2 декабря 2017. PenzaNews. Злоумышленник, неправомерно завладевший чужим транспортным средством в Пензе, попал в ДТП на похищенной машине.

В Пензе мужчина попал в ДТП на угнанной машине. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отдел полиции №2 УМВД России по городу Пензе обратилась с заявлением жительница Октябрьского района. Она сообщила, что неизвестные лица совершили угон автомобиля «Chevrolet Niva», который был припаркован на проспекте Победы, и пояснила, что машиной в последнее время управлял супруг, поэтому транспортное средство находилось около дома, где он проживает», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что впоследствии была установлена причастность к совершению преступления жителя Пензенского района, неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности — он признался в содеянном.

«Подозреваемый со своим знакомым и супругом потерпевшей распивал спиртные напитки по месту жительства последнего. Когда тот уснул, злоумышленник решил воспользоваться его автомобилем, чтобы поехать в другой город. С этой целью он угнал машину, воспользовавшись ключами, которые взял из квартиры, однако не справился с управлением транспортным средством и совершил наезды на препятствия. В итоге автомобиль получил механические повреждения», — сказали в полиции.

В пресс-службе уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
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