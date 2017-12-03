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Жительница Никольского района получила условный срок за продажу спиртного с метилацетатом

13:59 | 03.12.2017 | Криминал

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Пенза, 3 декабря 2017. PenzaNews. Наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года назначено жительнице Никольского района Пензенской области Наталье Асюнькиной за продажу опасного для жизни спиртного.

Жительница Никольского района получила условный срок за продажу спиртного с метилацетатом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Несмотря на наличие двух судимостей за аналогичные преступления Наталья Асюнькина 27 сентября 2017 года по месту своего постоянного проживания реализовала за 100 рублей бутылку спиртосодержащей жидкости объемом 0,5 литра», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что покупателем выступил участник оперативно-розыскного мероприятия.

«По заключению экспертизы в составе этой жидкости обнаружен опасный для жизни и здоровья человека микрокомпонент метилацетат, угнетающий центральную нервную систему, вызывающий коматозное состояние и нарушение сердечной деятельности с последующим параличем дыхания», — уточнила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что женщина полностью признала свою вину.

«Приговор вступил в законную силу», — добавила она.
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