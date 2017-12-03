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В Пензе полицейские за полтора часа вычислили подозреваемого в грабеже

15:05 | 03.12.2017 | Криминал

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Пенза, 3 декабря 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции за полтора часа установили личность молодого мужчины, который подозревается в краже с применением насилия, совершенной в магазине на проспекте Строителей в Пензе.

В Пензе полицейские за полтора часа вычислили подозреваемого в грабеже

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вечером в торговую точку зашел молодой человек. Он взял с витрины бутылку виски и прошел мимо кассы, не оплатив товар. Сотрудник магазина, заметив действия посетителя, последовал за ним, попытался остановить злоумышленника, предложил ему вернуться и заплатить за спиртное», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве пояснили, что молодой мужчина замахнулся на работника супермаркета бутылкой, намереваясь причинить ему телесные повреждения, после чего с места происшествия скрылся.

В управлении отметили, что 22-летний мужчина, привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление, был оперативно задержан.

«Подозреваемый пояснил, что в момент совершения преступления находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и свои действия не контролировал», — добавили в УМВД.

В полиции уточнили, что по факту грабежа возбуждено уголовное дело, молодой мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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