Полицейские вернули мужчине деньги и автомобиль, украденные у кафе на трассе
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Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции вернули 53-летнему мужчине деньги и автомобиль «Renault», украденные у него около придорожного кафе на трассе М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, мужчина оставил двигатель машины заведенным и отошел, а когда вернулся, обнаружил пропажу транспортного средства.
«На территории Пензенской области был введен план «Перехват». Через некоторое время полицейские нашли иномарку в Сурске. За рулем находился 24-летний житель Городищенского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Он оказался работником расположенной вблизи кафе мойки», — уточнили в ведомстве.
В полиции отметили, что, по словам потерпевшего, еще один мужчина силой отобрал у него 20 тыс. рублей.
«Гражданин пояснил, что приехал в кафе ночью и распивал спиртные напитки. Когда он направился в туалет, злоумышленник напал на него и забрал деньги. Была установлена причастность к совершению грабежа жителя Городищенского района, работавшего в кафе охранником», — добавили в управлении.
В УМВД пояснили, что подозреваемый заметил крупную сумму денег у потерпевшего, когда тот расплачивался за заказ.
«Злоумышленник дождался, когда гражданин выйдет из кафе, и последовал за ним. После нападения охранник вернулся в подсобное помещение, достал из кошелька деньги, вернулся на место и положил портмоне в барсетку потерпевшего», — сказали в ведомстве.
В полиции сообщили, что по фактам неправомерного завладения транспортным средством и грабежа возбуждено уголовное дело.
«Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавили в пресс-службе.