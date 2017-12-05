В Пензе надругавшийся над девочкой 60-летний мужчина приговорен к 12 годам колонии Криминал

Пенза, 5 декабря 2017. PenzaNews. Наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и 1 года ограничения свободы назначено жителю Пензы 1957 года рождения, который признан судом виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней девочки.

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«В феврале 2017 года девочка вместе со своей бабушкой приходила в одну из организаций Пензы, где последняя работает. Пока женщина выполняла свои трудовые обязанности, ее внучка оставалась в помещении для вахтеров с мужчиной. Используя беспомощное состояние потерпевшей, обусловленное ее малолетним возрастом, он совершал в отношении ребенка действия сексуального характера», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.