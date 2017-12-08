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Житель нижнеломовского села проведет 13 лет в колонии за насилие над малолетними дочерьми

11:15 | 08.12.2017 | Криминал

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Пенза, 8 декабря 2017. PenzaNews. Наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и 1,5 года ограничения свободы назначено жителю одного из сел Нижнеломовского района Пензенской области за три случая насильственных действий сексуального характера в отношении двух своих малолетних дочерей. Об этом сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Житель нижнеломовского села проведет 13 лет в колонии за насилие над малолетними дочерьми

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в июле 2016 года две малолетние девочки находились на каникулах у своего отца 1984 года рождения в одном из сел Нижнеломовского района», — отметила она.

Татьяна Махницкая пояснила, что родители детей состоят в разводе, и мать проживает в Пензе.

«В один из дней июля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя беспомощное состояние девочек, обусловленное их малолетним возрастом, поочередно совершил в отношении дочерей действия сексуального характера. Еще один аналогичный эпизод преступления сексуального характера отец совершил в отношении младшей дочери через несколько недель», — добавила собеседница агентства.

Она уточнила, что приговор не вступил в законную силу.
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